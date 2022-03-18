Джакарта, , 08:28 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин подчеркнул, что приверженность страны совместному развитию Азии и Африки никогда не менялась с момента инициирования первой Азиатско-африканской конференции в 1955 году, сообщает Kompas.

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«Приверженность Индонезии никогда не менялась со времени Азиатско-африканской конференции, чтобы мы вместе строили Азию и Африку, особенно Индонезию и страны Африки», — отметил Мааруф Амин.

По его словам, это обязательство было продемонстрировано в президентской программе Индонезии на G20, которая охватывает три области, а именно укрепление глобальной архитектуры, цифровой трансформации и энергетического перехода.

Мааруф Амин также высоко оценил хорошие отношения между Индонезией и Кенией в различных областях, в том числе в сфере образования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии на встрече с министром иностранных дел Кении обсудили возможность привлечения индонезийских государственных предприятий к инфраструктурным мегапроектам в Кении.

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