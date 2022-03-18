Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Сотрудники посольства России в Соединенных Штатов опубликовали обращение к жителям Крыма по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Дорогие крымчане! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляем вас и всех россиян c восьмилетием возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Крымская весна вошла в историю Отечества как символ национального единства и вызвала патриотический подъем по всей нашей великой стране», — говорится в телеграм-канале российского посольства.

В дипведомстве добавили, что этот праздник близок сердцу каждого гражданина России.

«Он вдохновляет нас вместе идти вперед и преодолевать любые трудности! В нынешнее непростое время это важно как никогда!» — заключили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В России 18 марта проходят праздничные мероприятия в честь Крымской весны.