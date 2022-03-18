Вашингтон, 18 марта 2022, 08:27 — REGNUM Сотрудники посольства России в Соединенных Штатов опубликовали обращение к жителям Крыма по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В дипведомстве добавили, что этот праздник близок сердцу каждого гражданина России.
Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.
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В России 18 марта проходят праздничные мероприятия в честь Крымской весны.