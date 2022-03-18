Тбилиси, 18 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Квартиры, которые сейчас покупают граждане России, бежавшие Грузию, будут конфискованы сразу после смены власти в республике. Об этом заявил экс-президента Грузии Михаил Саакашвили во время заседания Тбилисского городского суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я даю гарантию россиянам, которые массово скупают квартиры, что эти квартиры у них отберут. Эти квартиры будут проданы, а деньги отправят на Украину», — сказал Саакашвили.

По словам бывшего президента, в Грузии не должно быть русского этнического меньшинства. Он допускает присутствие в стране граждан России лишь в виде туристов.

Стоит отметить, что грузинские оппозиционные СМИ сообщают о большом количестве граждан РФ, которые якобы выехали в Грузию и начали скупать недвижимость. В МВД республики сообщают, что поток российских граждан, прибывающих в страну вдвое ниже, чем в марте допандемийного 2019 года.