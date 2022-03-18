Ташкент, 18 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан объявили дату запуска железнодорожного сообщения, первый рейс отправится в путь 1 апреля по направлению «Нукус — Бейнеу — Нукус». Об этом 18 марта сообщает Подробно.уз.

Wallspaper.ru Железнодорожные пути

Отмечается, что в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса практически во всем мире было прекращено сообщение пассажирских поездов международного сообщения.

«Узбекистон темир йуллари"(Узбекские железные дороги) по согласованию с «Қазақстан темiр жолы» организовывает первый в этом году регулярный пассажирский поезд в Казахстан. С 1 апреля 2022 года начинает курсировать поезд №647/648 сообщением «Нукус — Бейнеу — Нукус», — отметили в «Узбекистон темир йуллари».

Сообщается, что с вокзала «Нукуc» данный поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, а по понедельникам, средам и субботам — со станции Бейнеу.