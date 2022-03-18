Москва, 18 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Предложение запретить на 10 лет работу в России зарубежным компаниям, которые не вернутся на российской рынок до 1 мая 2022 года, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Такая инициатива содержится в письме депутата на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое 18 марта приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как указал российский депутат, на данный момент ряд иностранных компаний приостановил свою деятельность в России, а также перестал оказывать услуги жителям нашей страны и инвестировать в российскую экономику.

Также Федоров отметил, что такие действия способствовали тому, что десятки тысяч граждан РФ оказались в ситуации неопределённости в вопросе своей дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — указывается в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможная приостановка членства России во Всемирной турорганизации Организации Объединенных Наций (UNWTO) может стать пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы.