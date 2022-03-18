Сеул, , 08:26 — REGNUM 17 марта Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи оценил ситуацию с пусками ракет КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что входе встречи было принято решение о сохранении высокого уровня боеготовности, опираясь на усиленную противоракетную оборону Южной Кореи и южнокорейско-американский союз, и продолжении тесного сотрудничества с мировым сообществом.

Участники обсудили влияние украинского кризиса на мировые цепочки поставок и финансовый рынок, а также приняли решение о продлении мониторинга ситуации на Украине и принятии мер по минимизации ущерба для южнокорейских компаний.