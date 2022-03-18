Уфа, 18 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе посетил стройку, где возводится хоспис для оказания паллиативной помощи взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Этот объект строят в южной части города, общая площадь здания составляет порядка 13 тысяч кв. метров. Сообщается, что строители выполнили больше половины работ: уже построены корпуса и административные здания. Подрядчики завершили монтаж окон, кровли, наружного освещения, в здании завершена внутренняя черновая отделка, залиты полы. Специалисты смонтировали газовую котельную и подали тепло. Частично проведено озеленение и благоустройство территории. Сейчас рабочие приступают к чистовой отделке здания.

Отмечается, что строительно-монтажные работы (с учётом приобретения оборудования) были выполнены на 517,7 млн рублей. При этом общую стоимость возведения этого учреждения оценили в более чем в один млрд рублей. В стационаре оборудуют 60 коек, в том числе 20 коек — для детей. Для родителей и родственников предусмотрены отдельные гостевые комнаты. В каждой палате предусмотрен отдельный выход на улицу. На территории хопсиса оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку. Сообщается, что чиновники уже приступили к отбору и подготовке персонала этого учреждения.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что в учреждении должны применяться только самые качественные материалы и лучшее оборудование.

«Здесь будут созданы все условия для тяжелобольных взрослых и детей. Их окружат заботой, добром и теплотой. В хоспис люди приезжают в очень тяжёлом состоянии. Для некоторых он может стать последним приютом. У мам, которые ни на минуту не могут оторваться от своих больных детей, появится возможность оставить их здесь под опекой специалистов и самим немного отдохнуть», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первых пациентов в новом центре ядерной медицины в башкирском Стерлитамаке намерены принять летом текущего года.