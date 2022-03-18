Москва, , 08:22 — REGNUM Аэропорты в ряде городов на юге России не будут принимать воздушные суда до 26 марта текущего года в связи с продлением режима закрытого неба. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами в Краснодаре, Анапе и Сочи.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Режим закрытого неба продлён в ряде городов на юге России до 03 часов 45 минут по московскому времени 26 марта 2022 года.

Напомним, часть воздушного пространства на юге страны была закрыта по распоряжению Минтранса России из соображений безопасности в связи с проведением спецоперации на Украине. Текущее ограничение действовало до 20 марта 2022 года. Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать для пассажирских перевозок альтернативные маршруты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительной информации, авиавласти России продлили ограничение на авиаперелёты гражданских пассажирских воздушных судов до 26 марта текущего года.

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