Париж, , 08:20 — REGNUM Беспорядки, которые вспыхнули на французском острове Корсика, следует прекратить. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 17 марта в ходе выступления со своей предвыборной программы.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в регионе нужно «восстановить спокойствие». Глава республики пообещал населению Корсики провести реформы, которые отразят статус острова в Конституции Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что правительство республики готово обсудить автономию Корсики. 17 марта Национальный фронт освобождения Корсики пригрозил продолжить борьбу за независимость от Парижа. Протесты на острове длятся уже две недели.

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