Ташкент, 18 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Глава Антимонопольного комитета Узбекистана (АМК) Шахрух Шарахметов указал на необходимость повышения цен на сахар в стране. Об этом 18 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на его письмо, которое было направлено представителям товарно-сырьевой биржи, заводов «Ангрен шакар» и Хоразм» шакар».

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Так, глава АМК в письме предписал с 18 марта выставлять на биржу не менее 2000 тонн сахара с объёмом лотов в 1 тонну для создания равных возможностей для участников торгов. Также в письме указано ограничить предельный объём сахара, реализуемого одному покупателю в рамках одной торговой сессии, до 20 тонн.

«Меры направлены на недопущение резкого роста цен на сахар, искусственного дефицита на биржевых торгах, манипулирования ценами и других негативных явлений», — говорится в письме.

15 марта в Узбекистане стоимость сахара выросла до 9085,8 сума (+10,4%) (один доллар — 11 500 сумов). 16 марта в стране цены за день подскочили ещё на 10,1% — до 10 008,1 сума.