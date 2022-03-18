Токио, , 08:18 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси планирует обсудить в Турции и ОАЭ ситуацию, сложившуюся в мире на фоне проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом глава японского МИД заявил на пресс-конференции в Токио.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Ёсимаса Хаяси «С 18 по 21 марта запланирован мой визит в Турцию и ОАЭ. Целью зарубежной поездки является обсуждение ситуации вокруг Украины, стабилизация цен на мировом нефтяном рынке и укрепление отношений с указанными странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида с 19 по 21 марта совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу, где проведёт переговоры со своими зарубежными коллегами.

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