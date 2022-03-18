Токио, 18 марта 2022, 08:18 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси планирует обсудить в Турции и ОАЭ ситуацию, сложившуюся в мире на фоне проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом глава японского МИД заявил на пресс-конференции в Токио.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида с 19 по 21 марта совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу, где проведёт переговоры со своими зарубежными коллегами.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Японии совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу