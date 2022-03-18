Глава МИД Японии обсудит в Турции и ОАЭ ситуацию вокруг Украины
Токио, 18 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси планирует обсудить в Турции и ОАЭ ситуацию, сложившуюся в мире на фоне проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом глава японского МИД заявил на пресс-конференции в Токио.
Mofa.go.jp
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси
«С 18 по 21 марта запланирован мой визит в Турцию и ОАЭ. Целью зарубежной поездки является обсуждение ситуации вокруг Украины, стабилизация цен на мировом нефтяном рынке и укрепление отношений с указанными странами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида с 19 по 21 марта совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу, где проведёт переговоры со своими зарубежными коллегами.