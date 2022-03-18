Москва, , 08:29 — REGNUM Поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли отечественным магазинам снижать цены. На товары со скидками приходилось около половины покупок в крупнейших розничных сетях, сообщает 18 марта РБК.

Супермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Промоакции в условиях санкций стали невыгодны производителям и ретейлерам, говорится в публикации. Так, с конца февраля проводить промоакции перестал целый ряд поставщиков ретейлера X5 Group. Это крупнейшая по обороту российская сеть, включающая «Пятерочки», «Перекрестки» и магазины «Чижик».

В сети «Азбука вкуса» столкнулись с отказом поставщиков от некоторых ранее согласованных скидок, в сети «Верный» рассказали об отказе примерно трети поставщиков от промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию.

Отказываются от промоакций и транснациональные компании, и российские производители.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей в России покупали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении доля таких товаров составила 49,7%. В основном это кондиционеры для белья, стиральные порошки, средства для мытья посуды, творожные десерты, детское питание и шоколадные плитки.

38% опрошенных компанией покупателей рассказали, что учитывают более выгодные предложения при смене магазина.

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