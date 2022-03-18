Белоярский район, Югра, , 08:18 — REGNUM В Белоярском районе ХМАО возбуждено уголовное дело о незаконной добыче двух лосей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Лось Pixabay.com

В заказнике «Сорумский» выявлены останки лосихи и лосёнка — шкуры, внутренности. Установлено, что биологическим ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа причинён особо крупный ущерб в размере 960 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Браконьеры разыскиваются. Отмечается, что на территории заказника «Сорумский» охота вообще запрещена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Кургана обвиняют в незаконной добыче пяти косуль.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганца обвиняют в незаконной добыче пяти косуль