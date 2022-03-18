Киев, , 08:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выпустил из тюрем карателей неонацистского батальона «Торнадо», сообщает RT.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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СМИ указывает, что садисты из «Торнадо» в извращённой форме пытали в камерах мирных жителей Луганской области. Людей похищали под угрозой расстрела и свозили в самодельные камеры. Там мирные жители подвергались избиениям и изнасилованиям.

«По несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком», — зачитал показания одного из пострадавших бывший заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

В 2017 году 12 бойцов «Торнадо» были приговорены к длительным тюремным срокам. Они находились в тюрьме до февраля 2022 года, пока украинские власти не приняли решение выпустить арестантов для пополнения украинских войск.