Москва, 18 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Цена нефти сорта Brent на Московской бирже 17 марта после затяжного падения начала расти, поднявшись к концу дня на 4,8% до $101,6 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

(сс) Ryan McFarland Нефтепровод на Аляске

Переговоры по иранской «ядерной сделке» опять забуксовали, что активизирует покупателей фьючерсов на нефть.

Однако не менее важной является новость о том, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем об оплате в юанях за поставки Китаю нефти.

Это может стать в будущем важным фактором отказа двух крупных стран от доллара в международных расчётах и подрыва господства американской валюты, в том числе — на нефтяном рынке.

Повышение процентной ставки ФРС США только на 0,25 процентного пункта также вызвало бурный рост сырьевых рынков.

Сегодня, 18 марта, мировые цены на нефть растут. Утром цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,2%, до $108,99, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до $105,69.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $99—103 за баррель.

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