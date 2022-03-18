Оренбург, , 08:16 — REGNUM Оренбург отметит восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией автопробегом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автопробег Пресс-служба администрации Оренбурга

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Инициатором мероприятия стал Оренбургский региональный Центр ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество». Кроме воссоединения Крыма с Россией автопробег организован и в поддержку специальной военной операции России.

Автоколонна начнет движение в 12:00 по местному времени (10:00 мск) от мегамолла «Армада». Автомобилей проедут по ул. Терешковой — ул. Постникова — ул. Чичерина — ул. Донгузская — ул. Беляевская — Загородное шоссе до ТРЦ «Армада-2».