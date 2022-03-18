Колумбус, США, , 08:15 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Александр Овечкин Michael Miller

В составе «Вашингтона» по одной шайбе забросили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У Овечкина также одна результативная передача.

Также отличились Энтони Манта, оформивший дубль, Мартин Фегервары, Коннор Макмайкл и Конор Шири.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились нападающие Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Коламбус» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 65 очками.

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