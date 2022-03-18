Вена, 18 марта 2022, 08:15 — REGNUM Все системы безопасности на Запорожской АЭС функционируют исправно, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В МАГАТЭ уточнили, что два реактора из шести на 50% снизили выработку электроэнергии после аварии на внутренней линии электропередачи.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях вместе с украинской охраной и работниками станций.
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