Хабаровск, , 08:24 — REGNUM В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в годовщину воссоединения Крыма с Россией состоялись тематические митинги-концерты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Несмотря на угрозы и провокации, восемь лет назад историческая правда была восстановлена! Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин тогда произнес: «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы переживали вместе с нашей страной в течение всего XX века», — напомнил присутствующим на митинге в Хабаровске губернатор Михаил Дегтярев.

Несмотря на многолетние попытки России сохранить мир между государствами, Украина продолжила свою враждебную политику. Поэтому в феврале этого года президент поставил задачу: во избежание дальнейшего кровопролития в Донецкой и Луганской Народных Республиках начать демилитаризацию и денацификацию Украины. Развернулась специальная военная операция по защите Донбасса.

«Уже ясно, что этот вызов, санкции западных стран помогли нам сплотиться и предоставили новые возможности. Но сегодня как никогда поддержка нужна нашим вооруженным силам. На защиту мирных граждан ДНР и ЛНР встали многие наши земляки», — добавил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в годовщину Крымской весны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился со свидетелем событий в Донбассе. Уроженка станицы Луганская Наталья Плискунова восемь лет назад вместе с дочерью была вынуждена покинуть родной край из-за начала боевых действий.