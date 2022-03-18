Благовещенск, , 08:18 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего заместителя руководителя управления капитального строительства столицы Приамурья. Его обвиняют в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Взятка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

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По версии следствия, деньги чиновнику передавал директор компании. За 315 тыс. рублей он надеялся получить содействие в беспрепятственной приёмке работ по договору подряда. Мужчин задержали при передаче денежных средств сотрудники управления МВД по региону.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный Амурской области обвиняют в превышении полномочий. Действия чиновницы привели к причинению ущерба бюджету муниципалитета в размере 19,5 млн рублей.