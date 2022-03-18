Москва, , 08:08 — REGNUM У доллара и евро дела 17 марта шли совсем плохо, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Доллары 401(K) 2012

К закрытию торгов четверга на Московской бирже «гринбек» обвалился ещё на рекордные 4 руб. 85 коп. (-4,5%), до 103,15 руб., а евро тоже обновил рекорд однодневного падения, потеряв 3 руб. 98 коп. (-3,4%) и опустившись до 113,72 руб.

Главной финансовой новостью дня стало событие, которое до 2022 года было вполне будничным и даже заурядным, а с тех пор, как у России заблокирована почти половина золотовалютных резервов, это событие — уже почти сенсация.

Минфин РФ выплатил купон по двум выпускам евробондов на сумму $117 млн, причём погашение купона прошло в долларах США, то есть в той валюте, в которой номинированы облигации.

Ранее Минфин объявлял, что выплаты по евробондам в связи с блокировкой из-за санкций против ЦБ РФ будут осуществляться в рублях, однако купон был выплачен всё-таки в долларах.

Ранее Минфин США ранее разъяснял, что до конца мая у России будет возможность обслуживать свой внешний долг в иностранной валюте.

То есть небольшая часть заблокированных в США российских ЗВР, видимо, была разблокирована, чтобы погасить купон по евробондам.

А сегодня, 18 марта, ожидается другое важное событие: Банк России объявит решение по процентной ставке, консенсус аналитиков ожидает, что регулятор оставит процентную ставку без изменений на уровне 20%.

Курс доллара на сегодняшний день можно ожидать в коридоре 102−106 рублей, а курс евро — в интервале 111−116 рублей.

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