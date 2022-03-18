Оренбург, 18 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Оренбурге подъемник для инвалидов на улице Уральской находится в нерабочем состоянии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, его приведут в порядок, как только позволят погодные условия.

Пресс-служба администрации Оренбурга Нерабочий подъёмник для инвалидов в Оренбурге

Чиновники отметили, что подъемник на ул. Уральской появился в 2019 году после капремонта улицы. Зимой оборудование пришло в негодность в результате действий вандалов.

В муниципальном управлении строительства и дорожного хозяйства заявили, что вопрос находится на контроле администрации. Подъемник приведут в порядок с наступлением благоприятных погодных условий.