Донецк, , 08:06 — REGNUM В Ясиноватой Донецкой Народной Республики ранена мирная жительница, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Женщина, проживающая на улице Есенина, получила ранение в результате обстрела украинских войск. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.

В штабе призывают жителей республики не покидать дома без необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.