Донецк, 18 марта 2022, 08:06 — REGNUM В Ясиноватой Донецкой Народной Республики ранена мирная жительница, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Женщина, проживающая на улице Есенина, получила ранение в результате обстрела украинских войск. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.
В штабе призывают жителей республики не покидать дома без необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.