Зарандж, Афганистан, 18 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В провинции Нимроз в Афганистане убит молодой человек. Источник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил газете «8 Собх», что инцидент произошёл около полудня 17 марта.

kropekk_pl Убийство

Собеседник уточнил, что жертву звали Фарахуддином и он был убит неизвестным вооружённым преступником в своём магазине в Зарандже.

Мотив убийства пока неизвестен, но говорят, что убийца был задержан местными жителями и передан силам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Необходимо отметить, что в последние месяцы в стране увеличилось количество уголовных преступлений и убийств. Ежедневно поступают сообщения об убийствах мирных жителей.