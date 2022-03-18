Новотроицк, Оренбургская область, , 08:01 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области утром 18 марта произошла крупная коммунальная авария. Без холодной и горячей воды остались 32 многоквартирных дома (1240 человек), три объекта образования и железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кран без воды trestletech

В районе ул. Советской, 26 прорвало чугунный водопровод. В настоящее время специалисты определяют место прорыва. В устранении аварии задействованы 15 человек и девять единиц техники.

Котельная, обеспечивающая теплом данный район, работает в штатном режиме. В городе организован подвоз воды. Планируется, что противоаварийные работы завершат 18 марта до 22:00 по местному времени (20:00 мск).

Стоит отметить, что водопроводная сеть на ул. Советской сильно изношена. В 2022 году на ее капитальный ремонт из бюджета Оренбуржья выделяют 81,6 млн рублей.