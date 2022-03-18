Уфа, , 08:02 — REGNUM Оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития Башкирии создан в регионе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

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Сообщается, что штаб возглавил глава Башкирии Радий Хабиров. 17 марта состоялось первое его заседание. В составе оперативного штаба для обеспечения оперативной проработки вопросов намерены создать проектные офисы, которые возглавят заместители премьер-министра правительства региона.

Заседания этого штаба планируют проводить два раза в неделю.

«Ситуация, которая сейчас происходит вокруг нашей страны, просто беспрецедентная. Поэтому мы с вами должны поменять структуру и характер нашей работы. Нашим главным управленческим инструментом борьбы с санкциями и сохранения экономической стабильности будет этот оперштаб», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли предварительные меры поддержки предприятий.