Арсеньев, Приморский край, 18 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Арсеньеве возбуждено уголовное дело по факту похищения троих человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Пенсия

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Установлено, что в марте 2018 года две жительницы Арсеньева похитили пожилого мужчину и его дочь, перевезли с применением насилия в квартиру одной из фигуранток, в которой уже находилась ранее похищенная ими супруга мужчины. Всех троих они удерживали до мая 2020 года — женщинам нужны были их пенсии.

Прокурор Арсеньева признал законным возбуждение уголовного дела. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция задержала во Владивостоке уличного грабителя, который оставил без денег пенсионерку.