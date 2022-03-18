Донецк, 18 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что в 7:30 был открыт огонь с территории населённого пункта Новомихайловка, находящегося под контролем украинских войск. Боевики выпустили две мины калибрам 120 мм в сторону населённого пункта Кременец и ещё две мины того же калибра по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины пять раз за ночь обстреляли территорию Луганской Народной Республики.