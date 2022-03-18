Балтийск, Калининградская область, 18 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Малые ракетные корабли (МРК) и катера Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений 17 марта выполнили электронные ракетные пуски по надводным и береговым целям, а береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» отразили «нападение» на побережье Калининградской области кораблей условного противника. Об этом сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» на фоне Кунсткамеры

пресс-служба БФ «В морских полигонах БФ корабельные ударные группы в составе МРК «Зелёный дол», «Одинцово», «Гейзер» и ракетных катеров «Чувашия» и «Димитровград» выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр», «Малахит» и «Москит» по мишеням, имитирующим десантный отряд кораблей условного противника и объекты береговой инфраструктуры условного противника».

В ходе действий в море корабельные ударные группы также отработали поиск противника, маневрирование и сближению с морской целью на установленную дистанцию, её уничтожению огнём из корабельных артиллерийских комплексов и другие задачи.

пресс-служба БФ «В свою очередь, расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» отработали нанесение условных ракетных ударов по кораблям противника, в роли которых выступили корабельные ударные группы, выполняющие задачи в Балтийском море».

Отмечается, что ракетные соединения Балтийской военно-морской базы (БВМБ) ВМФ России успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы вышли в море для проведения ряда противокорабельных и противовоздушных учений.