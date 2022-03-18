На Балтике прошли учения ракетных кораблей и береговых комплексов «Бастион»
Балтийск, Калининградская область, 18 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Малые ракетные корабли (МРК) и катера Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений 17 марта выполнили электронные ракетные пуски по надводным и береговым целям, а береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» отразили «нападение» на побережье Калининградской области кораблей условного противника. Об этом сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.
В ходе действий в море корабельные ударные группы также отработали поиск противника, маневрирование и сближению с морской целью на установленную дистанцию, её уничтожению огнём из корабельных артиллерийских комплексов и другие задачи.
Отмечается, что ракетные соединения Балтийской военно-морской базы (БВМБ) ВМФ России успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы вышли в море для проведения ряда противокорабельных и противовоздушных учений.