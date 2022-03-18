Чита, , 07:59 — REGNUM Десятки школьников и студентов военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриоты Забайкалья» присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату». Они написали слова поддержки тем, кто сегодня исполняет свой воинский долг на Украине, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Российские военные Mil.ru

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«Акция проходит по всей стране и все юнармейцы пишут такие письма. Это письмо не относится к какому-то конкретному человеку, а обращено ко всем солдатам, в поддержку ребят, которые сейчас на Украине. Наши ребята многие, возможно, поступят в военное училище и понимают, как там сейчас тяжело», — пояснила заведующая библиотекой Дома офицеров Маргарита Самсонова.

По её словам, акция проводится, чтобы российские военные обрели спокойствие и опору, знали, что на родине их ждут.

«Фактически эта акция направлена на то, чтобы защитить нашу страну от посягательств. Военные действия — это своего рода испытание для наших молодых солдат, пусть они даже и побывали в боевых действиях, всё равно это сложно. И нужно, чтобы они знали, что на родине их ждут не только родные и близкие люди, а вся страна о них думает, матери молятся, а ребята вот пишут письма», — считает Маргарита Самсонова.

Все письма будут доставлены военнослужащим российской армии в зону боевых действий вместе с гуманитарной помощью предметов первой необходимости, сбор которой осуществляется по всей стране.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию о просиходещем на Украине.

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