Луганск, 18 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением артиллерии калибра 122 мм. Об этом 18 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что обстрел Фрунзе со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:50 (совпадает с мск) и в ходе него по поселку было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоим жителям Иркутска — мужчине и женщине — которые стали участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия и в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ, вынесен приговор.