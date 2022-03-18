Тирасполь, , 07:56 — REGNUM Правительство Приднестровья не сможет сдержать рост цен на импортные товары, так как они дорожаю из-за внешних причин, но может повлиять на цены отечественных продуктов питания. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на совещании.

Продукты

По данным пресс-службы, глава республики поручил найти возможности сохранить цены на социально значимые продукты, но пересмотреть их перечень.

«Даже если говорить о молочной продукции, то далеко не все производные молока являются продуктами первой необходимости. Следовательно, и ценовая политика должна быть разной», — отметили в пресс-службе президента.

Красносельский также отметил, что для Приднестровья назрел вопрос самообеспечения. Это должно стать «стратегической» задачей. Как заявил глава республики, импортные товары должны только предоставлять разнообразие, но «импорт не должен быть основой».

Напомним, Приднестровье «зажато» между Молдавией и Украиной. Значительная часть товаров в республику поступала через Украину, где в конце февраля начались боевые действия. Это затрудняет снабжение ПМР.