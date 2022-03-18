Кемерово, 18 марта 2022, 07:58 — REGNUM Кемеровская область присоединилась ко всероссийскому танцевальному флешмобу в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Донбасс
Донбасс
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Челлендж, который начался с Ростовской области, объединил всю страну», — говорится в сообщении.

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» и Чылтыс Таннагашева приняли эстафету у новосибирских творческих коллективов.