Кемерово, 18 марта 2022, 07:58 — REGNUM Кемеровская область присоединилась ко всероссийскому танцевальному флешмобу в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Челлендж, который начался с Ростовской области, объединил всю страну», — говорится в сообщении.
Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» и Чылтыс Таннагашева приняли эстафету у новосибирских творческих коллективов.