Сорочинск, Оренбургская область, , 07:52 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области директора школы привлекли к административной ответственности. Причиной стали выявленные нарушения в организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным ведомства, вместо двух приемов пищи в школе организован один — завтрак. Кроме того, продовольствие хранилось с нарушениями, отсутствовали сертификаты качества и деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществлялся без маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.

В отношении директора образовательного учреждения возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения руководитель школы оштрафован на 3 тыс. рублей.