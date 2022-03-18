Алупка, , 07:51 — REGNUM Пожар произошел в торгово-коммерческом помещении в Алупке под Ялтой, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Крым.

Пожар Pixabay.com

«В 04:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенном в городском округе Ялта г. Алупка по ул. Фрунзе», — сообщили в ведомстве.

Общая площадь возгорания оценивалась в 400 квадратных метров, однако позднее огонь распространился на площадь до 1 150 квадратных метров. Пожар уже удалось локализовать, в настоящее время ведутся работы по ликвидации возгорания. Отмечается, что при пожаре были пострадавшие, однако их число не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Тюльганском районе Оренбургской области сгорел двухэтажный жилой дом. Сведений о пострадавших не поступало.