Ташкент, 18 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Глава Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов допустил рост проблемных кредитов (NPL) из-за сокращения переводов и снижения доходов населения. Об этом 18 марта сообщает Газета.уз.

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«Уровень неопределенности ситуации с внешними рисками высок, и ЦБ проводит стресс-тест финансовой системы, исходя из возможных ожиданий ее развития», — сказал Нурмуратов.

В то же время, подчеркнул глава ЦБ, снижение доходов населения из-за сокращения денежных переводов, в свою очередь, безусловно, окажет определенное влияние на их платежную дисциплину по кредитам.

Глава регулятора заверил, что Центральный банк Узбекистана примет меры по недопущению роста проблемных кредитов в банковской системе при появлении негативных изменений в платежной дисциплине.