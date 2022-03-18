Калуга, 18 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области мораторий, введённый на плановые проверки надзорных органов касается также контроля за соблюдением природоохранного законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Около двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса области продолжат работать в правовом поле. Способы воздействия на откровенных нарушителей останутся прежними — административные штрафы по фактам загрязнения окружающей среды и мероприятия с участием органов прокуратуры.

«Несмотря на то, что Калужская область входит в топ-10 экологически чистых регионов России, работа по оперативному реагированию на жалобы граждан продолжается. Это касается неприятных запахов, незаконных сбросов в водоёмы загрязняющих веществ и других. По данным фактам специалисты профильного министерства устанавливают виновных и принимают меры к устранению нарушений», — отметил Владимир Жипа.