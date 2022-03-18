Иркутск, , 07:48 — REGNUM Двоим жителям Иркутска — мужчине и женщине — которые стали участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия и в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ, вынесен приговор. Подробности сегодня, 18 марта, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В отношении граждан были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кировский районный суд рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушителям в качестве наказания административные штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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