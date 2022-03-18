Владивосток, 18 марта 2022, 07:49 — REGNUM Полиция задержала во Владивостоке уличного грабителя, который оставил без денег пенсионерку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.
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В полицию обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что у неё похитили сумку.
На улице Фадеева к ней подбежал незнакомый мужчина и выхватил сумку, в которой находились ключи и документы от автомобиля, телефон, кошелек и 300 тыс. рублей. Грабитель с сумкой убежал.
Сотрудники уголовного розыска по камерам наблюдения установили личность, местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель Арсеньева. Задержанный признался в похищении и рассказал, что деньги проиграл в онлайн-казино, а сумку с остальным содержимым выбросил.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске у женщины 1945 года рождения прямо на улице вырвали пакет с деньгами.