Владивосток, 18 марта, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Полиция задержала во Владивостоке уличного грабителя, который оставил без денег пенсионерку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

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В полицию обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что у неё похитили сумку.

На улице Фадеева к ней подбежал незнакомый мужчина и выхватил сумку, в которой находились ключи и документы от автомобиля, телефон, кошелек и 300 тыс. рублей. Грабитель с сумкой убежал.

Сотрудники уголовного розыска по камерам наблюдения установили личность, местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель Арсеньева. Задержанный признался в похищении и рассказал, что деньги проиграл в онлайн-казино, а сумку с остальным содержимым выбросил.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске у женщины 1945 года рождения прямо на улице вырвали пакет с деньгами.