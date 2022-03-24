Западные страны продолжают массово вводить санкции против России, вступившей в борьбу с неонацистами и вставшей на защиту Донбасса. В качестве своей цели Запад декларирует крах экономики России. Однако резкий рост цен на топливо, зерно и другие товары, а также рекордная инфляция бьют по недружественным странам едва ли не сильнее, чем санкции — по России, которая тем временем переориентирует экономику на новые рынки. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

07:50 18.03.2022 Новосибирская область полностью гарантирует продовольственную безопасность для своих жителей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Подробности в материале: Новосибирцам гарантировали продовольственную безопасность

08:02 18.03.2022 Оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития Башкирии создан в регионе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что штаб возглавил глава Башкирии Радий Хабиров. Подробности в материале: В Башкирии создан штаб социально-экономического развития республики

08:03 18.03.2022 Возможная приостановка членства России во Всемирной турорганизации Организации Объединенных Наций (UNWTO) может стать пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Подробности в материале: В ООН назвали возможное исключение России из турорганизации пагубным

08:15 18.03.2022 Власти Иркутской области помогут Братску начать экспорт систем безопасности, кондитерской продукции, модульных конструкций и лимонада. Подробности сообщает телеграм-канал «Город Братск». Эксперты из областного «Экспортного десанта» считают, что пряники и овсяное печенье «Падун-Хлеб» могут заинтересовать покупателей Монголии и Китая. Подробности в материале: Бизнес Приангарья в условиях санкций перестраивает экспортные цепочки

08:29 18.03.2022 Поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли отечественным магазинам снижать цены. На товары со скидками приходилось около половины покупок в крупнейших розничных сетях, сообщает 18 марта РБК. Промоакции в условиях санкций стали невыгодны производителям и ретейлерам, говорится в публикации. Читайте подробнее: В российских магазинах стало меньше скидок и промоакций

08:30 18.03.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в условиях антироссийских санкций рекомендовал взять на вооружение опыт Братска по установлению ставки платы в один рубль за аренду земельного участка под объектами муниципальной собственности. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания штаба по стабилизации экономики. По словам губернатора, отдельные муниципалитеты региона принимают свои меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Читайте также: Аренда за рубль: как муниципалитеты Приангарья помогают бизнесу

08:32 18.03.2022 Предложение запретить на 10 лет работу в России зарубежным компаниям, которые не вернутся на российской рынок до 1 мая текущего года, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Такая инициатива содержится в письме депутата на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое 18 марта приводит RT. Об этом: В ГД предложили запретить работу ушедших из России иностранных компаний

08:42 18.03.2022 Американская компания Omnicom Group, которая занимается маркетинговыми коммуникациями и рекламой, объявила о том, что прекращает свою деятельность на территории России. Об этом сообщается на сайте организации. Читайте также: Omnicom прекращает деятельность в России

08:44 18.03.2022 ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) продолжит реализацию социально значимых проектов на территории своего присутствия — в Усть-Кутском районе. Об этом сказано на официальном сайте ИНК по итогам встречи генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых с представителями местной власти и общественных организаций, а также победителями гранатового конкурса ИНК. «Стройка не останавливается ни на минуту, мы даже перешли на круглосуточный режим, чтобы быстрее все построить и достроить. Речи о выживании компании нет вообще, речь идет только о дальнейшей работе и развитии компании», — подчеркнула генеральный директор. Читайте подробнее: Иркутская нефтяная компания продолжит крупный инвестпроект

08:45 18.03.2022 Нефть. (cc) ArtseBie

08:49 18.03.2022 Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в магазинах Владивостока и сделал вывод, что наценка на овощи, молоко, мясо, яйца по программе «Приморское — лучшее!» не превышает 15%. Об этом: Власти Приморья заявили, что наценка на продукты питания не выше 15%

08:50 18.03.2022 Ситуация на Украине затронет весь мир, полагает госсекретарь США Энтони Блинкен. Последствия этого кризиса уже ощущаются в росте цен на продовольствие, заявил он 17 марта на пресс-конференции. «Это серьёзные проблемы, которые мировому сообществу нужно срочно решить», — подчеркнул Блинкен. Об этом: Блинкен прогнозирует влияние ситуации на Украине на весь мир

08:50 18.03.2022 Власти Египта отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Читайте подробнее: Египет отменил штрафы для туристов из РФ за просрочку безвиза

08:51 18.03.2022 В Еврейской автономии увеличат количество семей, которые получают поддержку государства. В том числе выплаты будут перечислять семьям студентов. Об этом: В Еврейской АО упростили порядок начисления социальных выплат семьям

09:03 18.03.2022 Российское правительство намерено направить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Деньги планируется выделить из федерального бюджета, пишет 18 марта газета «Известия». Издание ссылается на рабочую версию плана правительства по поддержке экономики РФ в условиях санкций. На выплаты семьям с невысокими доходами, имеющим детей в возрасте от восьми до 16 лет, пойдут 363 млрд рублей. Ещё 173 млрд рублей пойдут на стимулирование рынка труда, в том числе 94 млрд рублей выплатят в качестве пособий по безработице. Об этом: Правительство России выделит на соцподдержку граждан 546 млрд рублей

09:05 18.03.2022 Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на объявленный ранее правительством нейтралитет. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), размещённом на сайте организации. Читайте также: В оппозиции Молдавии призвали правительство не тягаться с Россией

09:09 18.03.2022 Евросоюз зависит от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Это чётко показала спецоперация России на Украине. Беспокойство по этому поводу в обращении к Еврокомиссии высказал европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен. Подробности в материале: В Европарламенте обеспокоились зависимостью ЕС от импорта из России

09:16 18.03.2022 Продовольственная безопасность Петербурга находится на высоком уровне, в городе имеются запасы продовольствия, с российскими поставщиками налажены надежные связи. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов в эфире телеканала «78». Читайте также: Беглов сообщил о наличии запасов хлеба и других продуктов в Петербурге

09:20 18.03.2022 Депутаты «Единой России» подготовили поправки об уголовном и административном наказании за производство и распространение фейков об органах госвласти, действующих за рубежом, в том числе участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Читайте также: ЕР подготовила поправки о санкциях за фейки об органах госвласти за рубежом

09:24 18.03.2022 В России резко вырос спрос на презервативы, их скупают в ожидании дальнейшего роста цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group. Об этом: В России резко вырос спрос на презервативы

09:34 18.03.2022 Глава ассоциации строительной индустрии Германии (HDB) Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине. Подробности в материале: В ФРГ предупредили о возможном дефиците строительных материалов

09:35 18.03.2022 Власти Тюменской области совместно с застройщиками социальных объектов решают вопрос изменения госконтрактов и импортозамещения. Об этом сообщает Главное строительное управление региона. «У нас уже появилась возможность вносить изменения в стоимость контрактов, чтобы подрядчики могли без проблем достроить все социальные объекты. Сроки госэкспертизы по изменению цены контракта значительно сокращены — до двух недель», — пояснил директор управления капитального строительства Фанур Гимаев. Кроме того, идёт работа по импортозамещению строительных материалов и оборудования на отечественные аналоги. Вопросы замены импорта и поддержки строительной отрасли будут рассмотрены на площадках III Градостроительного форума, который пройдёт в Тюмени с 22 по 24 марта 2022 года. Об этом: Тюменским застройщикам изменят госконтракты и помогут с импортозамещением

09:37 18.03.2022 18 марта министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн объявила, что правительство ее страны включило в санкционный список еще одиннадцать банков России. Более того, по словам министра, уже 80% активов российского банковского сектора находятся под ограничениями, наложенными Австралией, передает новостной портал News.com.au. Об этом: Австралия ввела новые санкции против России

09:46 18.03.2022 Доллар. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:58 18.03.2022 В Иркутской области на поддержку производителей хлеба будет направлено 49,3 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона. «Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия принято решение о предоставлении поддержки производителям хлеба в размере 49,3 млн рублей. Это позволит компенсировать часть их затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании регионального штаба по стабилизации экономики. Об этом: Власти Приангарья поддержат рублём производителей хлеба

10:03 18.03.2022 На места западных компаний, покидающих рынок Санкт-Петербурга, могут прийти бизнесмены из восточных стран. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78». Подробности в материале: Партнёры с Востока могут заменить уходящие из Петербурга западные компании

10:04 18.03.2022 243 беженца из Луганской и Донецкой Народных Республик находятся в специально организованных пунктах временного размещения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 17 марта полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округ Игорь Комаров и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели совещание с главами регионов округа, на котором обсудили вопросы размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом: В Самарской области рассказали о работе по размещению беженцев из Донбасса

10:05 18.03.2022 В Новосибирской области объёмы строительства и ремонта дорог будут выполнены, несмотря на санкции. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Подробности в материале: Санкции не скажутся на объёмах строительства и ремонта дорог — власти

10:12 18.03.2022 Счета представительства «Аэрофлота» заблокированы в Румынии, сообщается в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial. Подробности в материале: В Румынии заблокировали счета представительства «Аэрофлота»

10:14 18.03.2022 В целом лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге. Читайте подробнее: Недостаток лекарств в аптечной сети продлится недолго — Росздравнадзор

10:15 18.03.2022 Как сохранение ключевой ставки на уровне 20%, так и ее повышение являются деструктивными решениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: В Госдуме сохранение ключевой ставки и повышение назвали деструктивным

10:16 18.03.2022 Вопрос легализации в России параллельного импорта обсудили в ходе встречи глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам главы ФАС, легализация параллельного импорта в условиях антироссийских ограничений позволит увеличить число хозяйствующих субъектов, которые поставляют товары в Россию. «Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — пояснил Шаскольский. Подробности в материале: ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельных поставок в Россию

10:18 18.03.2022 Производители и дистрибьюторы лекарств в России не видят значительных проблем в возможности осуществлять поставки препаратов. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге. Подробности в материале: «Проблем не видят» — в Росздравнадзоре о производстве лекарств в РФ

10:20 18.03.2022 Отсутствующие в аптеках лекарства скоро поступят в аптечную сеть, заявили 18 марта в Росздравнадзоре. Читайте также: Росздравнадзор заверил в отсутствии проблем с поставками лекарств

10:22 18.03.2022 В Приморье резко увеличились цены на офисную бумагу. В магазинах её моментально раскупили? и теперь в одни руки отпускают только одну пачку бумаги. Читайте также: В Приморье после подорожания с прилавков магазинов пропала офисная бумага

10:23 18.03.2022 Российские птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, сообщает «Коммерсантъ». Читайте подробнее: «Ъ»: птицефабрики предупреждают ретейлеров о повышении цен на яйца

10:31 18.03.2022 Производители яиц в Кемеровской области обеспечивают бесперебойный выпуск продукции. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Читайте также: Кузбасс обеспечен куриным яйцом — минсельхоз

10:31 18.03.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает неверной позицию представителей «Единой России», которые утверждают, что выход РФ из Совета Европы не влияет на вопрос о возвращении смертной казни, так как мораторий одобрен Конституционным судом и является бессрочным, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Читайте подробнее: Миронов назвал фейком, что выход из СЕ не влияет на вопрос о смертной казни

10:33 18.03.2022 Работникам сфер образования, здравоохранения и культуры в Якутии увеличат заработную плату с 1 апреля. Читайте также: Бюджетникам Якутии с апреля повысят зарплаты

10:33 18.03.2022 Производство молока [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

10:39 18.03.2022 Крупнейшие торговые сети Китая запланировали заключение контрактов с российскими поставщиками, сообщает Российский экспортный центр. Читайте также: Торговые сети Китая планируют крупные сделки с поставщиками из РФ

10:42 18.03.2022 Власти Воронежской области уверены в жизнеспособности воронежского шинного завода в случае ухода с российского рынка концерна Pirelli. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом: «Панических настроений нет» — губернатор о заводе Pirelli в Воронеже

10:49 18.03.2022 Алтайский край. Сложнее, чем сейчас, никогда не было, даже в пресловутые лихие 90-е: ситуация с сырьем близка к катастрофической, считает директор «Новоалтайского хлебозавода» Сергей Гатилов. По его словам, оптовые цены на сахар молниеносно выросли на 50%, до 85 рублей, маргарин и того больше — со 100 рублей до 220 рублей за килограмм. Мука тоже не отстает — прирост за первую неделю марта составил 20%. Чтобы сохранить коллектив и не допустить на предприятии паники, на «Новоалтайском хлебокомбинате» взяли кредит на выплату заработной платы. Но оборотных средств критически не хватает — закупать сырье приходится с предоплатой, а реализация хлеба идет с отсрочкой платежей. Таково условие торговых сетей. Вот и пришлось предприятию в начале марта известить контрагентов о повышении цен на хлебобулочную продукцию по разным позициям до 20%, на кондитерские изделия — до 40%. Читайте подробнее: В хлеборобом Алтайском крае стремительно дорожает хлеб. Власти молчат

10:52 18.03.2022 Руководство Уфы пока не ощутило снижения доходов городского бюджета. Об этом 18 марта сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на брифинге. Он напомнил, что основой экономики Уфы является промышленный комплекс, который объединил 122 крупных и средних предприятия. При этом главными отраслями являются машиностроение, производство нефтепродуктов и химическая промышленность. Читайте также: Мэр Уфы сообщил об экономической ситуации в городе

10:52 18.03.2022 Возможное введение ЕС эмбарго на импорт нефти и газа из России вызовет экономические потрясения по всей Европе и нанесет Великобритании ущерб в размере £70 млрд (более $92 млрд). Об этом сообщает газета Financial Times. Подробности в материале: FT: отказ от углеводородов РФ нанесет экономике Британии ущерб в $92 млрд

10:53 18.03.2022 Западным новостным агентствам, телеканалам, социальным сетям, которые прекратили свою деятельность в России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, в том числе из-за страха быть наказанными за публикацию недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил России и антироссийскую пропаганду, будет сложно вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности в материале: Медведев заявил о существенном сокращении аудитории западных медиа в России

10:59 18.03.2022 На Сахалине за справки, которые раньше выдавали бесплатно, теперь придётся платить. Это связанно с подорожанием офисной бумаги. Подробности в материале: На Сахалине из-за подорожания офисной бумаги справки станут платными

11:06 18.03.2022 Переназначением Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ президент России Владимир Путин снял вопрос лояльности себе и государству, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин. Читайте подробнее: Делягин назвал переназначение Набиуллиной Хасавюртом

11:07 18.03.2022 В Новосибирской области на складах и элеваторах находится ещё более 1,5 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. «Свыше 500 тысяч тонн из этого объёма — это излишки, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, и их необходимо реализовать в другие субъекты РФ и за рубеж», — уточнил Лещенко. Об этом: Экспортёры Сибири должны быть в особом положении — новосибирский минсельхоз

11:10 18.03.2022 В результате резкого роста цен на бензин в США после отказа Вашингтона от покупки российских энергоносителей в стране наблюдается волна воровства бензина. Об этом 18 марта сообщает телеканал ABC News. Читайте подробнее: Жители США начали воровать бензин из-за антироссийских санкций — ABC News

11:10 18.03.2022 Возможность замены иностранных подрядчиков прорабатывается в аэропорту Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в Главгосэкспертизе России. Читайте также: В брянском аэропорту из-за санкций готовы заменить иностранных подрядчиков

11:19 18.03.2022 Задержек в процессе проведения таможенных операций на таможенных постах не наблюдается ни в одном из регионов. Об этом сообщил начальник Самарской таможни Владимир Данченков на встрече с участниками внешнеэкономической деятельности из Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей. На встрече присутствовали 35 предпринимателей из этих субъектов Российской Федерации. Читайте подробнее: В Самаре заявили об отсутствии задержек при проведении таможенных операций

11:30 18.03.2022 Производителей из стран Запада, включая в области фармацевтики, которые уходят с российского рынка, могут заменить на нем компании из Индии. Об этом 18 марта заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Уходящие из России фирмы могут заменить индийские компании — посол РФ

11:30 18.03.2022 Производители лекарств в России обеспечены сырьём практически на год. Об этом 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» заявила руководитель РосздравнадзораАлла Самойлова. Читайте подробнее: Производители лекарств в РФ обеспечены сырьём почти на год — Росздравнадзор

11:33 18.03.2022 Государственная дума [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:35 18.03.2022 В связи с анонсированными российским правительством мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях антироссийских санкций, юрист Марина Синюкова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о некоторых особенностях кредитных каникул. Подробности в материале: Юрист рассказала, как правильно воспользоваться кредитными каникулами

11:44 18.03.2022 Посевная кампания в Молдавии в нынешнем году находится под угрозой срыва из-за подорожания удобрений и топлива в результате введения Западом антироссийских санкций. Об этом 18 марта сообщает телеканал «Мир». Об этом: В Молдавии из-за санкций под угрозой оказалась посевная кампания

11:45 18.03.2022 Власти Таджикистана для смягчения неблагоприятных последствий, вызванных санкциями против России, приступили к разработке антикризисного плана. Об этом, как сообщает 18 марта «Азия Плюс», заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Озан Севимли. Читайте подробнее: В Таджикистане сообщили о разработке антикризисного плана

11:53 18.03.2022 Около тысячи вагонов с продуктами отправлены в Якутию. Об этом заявил 18 марта на брифинге вице-премьер правительства республики Михаил Никифоров. Подробности в материале: Запасы продовольствия завозят в Якутию

11:58 18.03.2022 Западные страны будут и далее наращивать антироссийские санкции, однако Россия к этому уже привыкла. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: Запад будет наращивать антироссийские санкции

12:00 18.03.2022 Санкционное давление западных стран против России будет продолжаться, заявил 18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: Запад будет наращивать санкции против России

12:03 18.03.2022 С января 2023 года ПАО «КамАЗ» планирует приступить к сборке грузовых автомобилей без участия иностранных партнеров. Ожидается, что начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим. Как отметил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют. Читайте также: На «КамАЗе» приступят к сборке грузовиков без участия зарубежных компаний

12:05 18.03.2022 Российская Федерация не будет «брать под козырёк» перед Соединёнными Штатами Америки. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте также: Лавров заявил, что РФ не будет брать перед США «под козырёк»

12:06 18.03.2022 В сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: у России больше нет иллюзий в отношении стран Запада

12:09 18.03.2022 Западные страны, в том числе посредством санкций, прилагают все усилия для того, чтобы положить конец развитию России. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подробности в материале: Запад стремится положить конец развитию России — Лавров

12:13 18.03.2022 Сбербанк ограничил переводы физических лиц в пяти валютах на фоне введенных западными странами санкций. Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Читайте подробнее: Сбер ограничил переводы физлиц в пяти валютах

12:19 18.03.2022 Западные страны ввели против России более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров назвал число введенных против России индивидуальных санкций

12:19 18.03.2022 План мероприятий по ситуации в экономике и социальной сфере сформирован в Амурской области. Он состоит из четырёх разделов. Читайте подробнее: В Приамурье взяли под контроль системообразующие предприятия

12:22 18.03.2022 Пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью намерены отправить в Донбасс из Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что грузовики с продуктами от аграриев региона, стройматериалами и предметами первой необходимости отправятся в Донбасс 18 марта с площади Куйбышева в Самаре. Подробности в материале: Из Самары в Донбасс отправят еще пять грузовиков с гуманитарной помощью

12:29 18.03.2022 Включить в перечень системообразующих организаций российской экономики Елатомский приборный завод предлагают власти Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Приборный завод под Рязанью предлагают включить в число системообразующих

12:40 18.03.2022 Заявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина являются личными оскорблениями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента. Эти заявления уже ежедневно президент США делает», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков рассказал про признаки деменции у Байдена

12:46 18.03.2022 Министерство энергетики США energy.gov

12:48 18.03.2022 Если знать фактическую информацию о положении с продуктами в России, то можно понять, что закупать продукты впрок нет необходимости. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто, если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил об отсутствии необходимости скупки сахара и гречки

12:48 18.03.2022 Ажиотажный спрос на сахар и другие продовольственные товары носит эмоциональный характер, заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом: Песков объяснил ажиотажный спрос на сахар в России

12:49 18.03.2022 Власти Соединенных Штатов стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров заявил о стремлении США к однополярному миру

12:52 18.03.2022 Вечером в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 18 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин и Макрон вечером 18 марта проведут телефонный разговор — Песков

12:53 18.03.2022 В период с 4 по 11 марта в Татарии существенно подорожали помидоры, цена за 1 кг составляет 199,88 рубля (+12,53%), сахар — на 10,76% (64,15 руб./кг), цена на бананы за неделю выросла на 8,42% и составила 100,83 рубля за кг. Подешевели за неделю сосиски, хлеб и булочные изделия, конфеты и молоко. Читайте также: В Татарии подорожали помидоры и сахар, подешевели сосиски и молоко

13:02 18.03.2022 Президент России Владимир Путин регулярно общается с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и высоко оценивает ее работу, а потому ее выдвижение на этот пост в третий раз является логическим продолжением этого. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин высоко оценивает работу Набиуллиной — Песков

13:02 18.03.2022 В Дагестане окажут поддержку аэропорту Махачкалы, который оказался в непростой ситуации из-за сокращения числа рейсов. Власти рассмотрят возможность субсидирования выпадающих доходов авиагавани. Такое решение принято в ходе заседания Совета безопасности РД, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов. Об этом: Власти Дагестана помогут субсидиями аэропорту Махачкалы

13:06 18.03.2022 Местные производители готовы заменить в Эстонии большую часть снятых с продажи российских и белорусских товаров, и повода для покупательской паники нет, сообщается в пресс-релизе Союза пищевой промышленности Эстонии. «Решение торговых сетей прекратить продажу российских и белорусских продуктов побудило потребителей скупать не только соль и соду, но и другие товары для пополнения домашних запасов в страхе перед дефицитом и ростом цен», — признала руководитель союза Сирье Потисепп. Читайте подробнее: В Эстонии верят, что найдут замену товарам из РФ и Белоруссии

13:13 18.03.2022 Позиции по вопросу государственной монополии на сахар у Кремля нет, ажиотаж вокруг сахара связан с эмоциями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам. Об этом: Песков: позиции насчёт госмонополии на сахар в Кремле нет

13:14 18.03.2022 Российские торговые сети не сталкиваются с проблемой недостатка поставок. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге. Подробности в материале: Поставки продуктов в торговые сети идут бесперебойно — Патрушев

13:18 18.03.2022 Российские производители уже научились работать в условиях ажиотажного спроса. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге. Об этом: «Бояться дефицита точно не стоит» — Патрушев

13:20 18.03.2022 Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Армении в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации. Читайте также: МВФ резко ухудшил прогноз экономического роста Армении в 2022 году

13:22 18.03.2022 Цены на продукты неизбежно будут расти. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге. Читайте подробнее: «Инфляционных рисков исключать нельзя» — Патрушев о ценах на продукты

13:25 18.03.2022 В Югре за сутки на 18 марта госпитализировали 35 больных с COVID-19, 1552 человека выписаны по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 414 новых случаев заражения коронавирусом, на 82 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Сургут — 42. Об этом: В Югре за сутки госпитализировали 35 пациентов с коронавирусом

13:25 18.03.2022 В России отгрузки сахара идут без перебоев, сообщили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Подробности в материале: Минсельхоз заявил об отсутствии сбоев в отгрузках сахара

13:28 18.03.2022 Россия сможет обеспечить спрос на сахар как внутри страны, так и за её пределами у партнёров по ЕАЭС. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге. Читайте также: Отгрузки сахара идут без перебоев — Патрушев

13:32 18.03.2022 Гражданам России не следует бояться дефицита продуктов питания, заявили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ. Подробности в материале: Аграрии обеспечат Россию продовольствием, заверили в Минсельхозе

13:34 18.03.2022 В Саратовской области за неделю (4−11 марта) помидоры подорожали на 20,48%, соль — на 10,46%, более чем на 10% — консервы овощные для детского питания, рис — на 8,73%, цена на морковь выросла на 6,69%, на сахар-песок — на 6,39%. Килограмм сахара в саратовских магазинах стоит около 63 рублей, соль реализуется по 12,88 руб./кг, рис — 78,83 руб./кг, помидоры обойдутся в 214,84 рубля за 1 кг. Подешевели огурцы, куры, вареная колбаса, мороженая рыба, хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом: В Саратовской области стремительно дорожают овощи и крупы

13:38 18.03.2022 Странам ЕАЭС необходимо обеспечить синхронизацию торговли. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом: Решетников: ЕАЭС подготовил пакет мер по экономической стабилизации

13:41 18.03.2022 Фракция СРЗП в Госдуме не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Об этом: Миронов: последствия назначения Набиуллиной перекроют эффект стабильности

13:42 18.03.2022 В России начинается фаза масштабной структурной перестройки экономики, сообщает 18 марта Банк России. Читайте подробнее: ЦБ объявил о начале масштабной перестройки экономики России

13:44 18.03.2022 Доступ к торрент-трекеру RuTracker будет заблокирован для российских пользователей даже в том случае, если Роскомнадзор уберет его сайт из реестра запрещенных. Об этом 18 марта заявил представитель платформы. Читайте также: RuTracker будет заблокирован для пользователей из России

13:45 18.03.2022 Состояние российского рынка труда сейчас непростое, в том числе из-за оттока трудовых мигрантов и приостановки деятельности ряда зарубежных компаний. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 18 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. «Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы», — сказал Медведев. Об этом: Медведев рассказал о «непростом состоянии» рынка труда

13:47 18.03.2022 В России наступает период повышенной инфляции, сообщили 18 марта в Центральном банке Российской Федерации. Читайте также: ЦБ РФ предупредил о наступлении периода повышенной инфляции

13:47 18.03.2022 Американские нефтекомпании подверглись критике со стороны Белого дома за то, что, как считают в администрации США, в условиях растущего спроса внутри страны нецелесообразно используют прибыль. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, вместо того, чтобы наращивать добычу нефти и газа, они возвращают деньги акционерам и инвесторам. Читайте также: Политика нефтегигантов США на фоне роста цен на бензин возмутила Белый дом

13:48 18.03.2022 В ЕАЭС начнут проводить взаимные расчёты в рублях, а не иностранной валюте, что будет очень важно для России. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Читайте подробнее: Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях