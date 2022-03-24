Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция
Новосибирская область полностью гарантирует продовольственную безопасность для своих жителей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.
Подробности в материале: Новосибирцам гарантировали продовольственную безопасность
Оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития Башкирии создан в регионе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что штаб возглавил глава Башкирии Радий Хабиров.
Подробности в материале: В Башкирии создан штаб социально-экономического развития республики
Возможная приостановка членства России во Всемирной турорганизации Организации Объединенных Наций (UNWTO) может стать пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Подробности в материале: В ООН назвали возможное исключение России из турорганизации пагубным
Власти Иркутской области помогут Братску начать экспорт систем безопасности, кондитерской продукции, модульных конструкций и лимонада. Подробности сообщает телеграм-канал «Город Братск».
Эксперты из областного «Экспортного десанта» считают, что пряники и овсяное печенье «Падун-Хлеб» могут заинтересовать покупателей Монголии и Китая.
Подробности в материале: Бизнес Приангарья в условиях санкций перестраивает экспортные цепочки
Поставщики товаров повседневного спроса стали отменять промоакции, которые позволяли отечественным магазинам снижать цены. На товары со скидками приходилось около половины покупок в крупнейших розничных сетях, сообщает 18 марта РБК.
Промоакции в условиях санкций стали невыгодны производителям и ретейлерам, говорится в публикации.
Читайте подробнее: В российских магазинах стало меньше скидок и промоакций
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в условиях антироссийских санкций рекомендовал взять на вооружение опыт Братска по установлению ставки платы в один рубль за аренду земельного участка под объектами муниципальной собственности. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания штаба по стабилизации экономики.
По словам губернатора, отдельные муниципалитеты региона принимают свои меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций.
Читайте также: Аренда за рубль: как муниципалитеты Приангарья помогают бизнесу
Предложение запретить на 10 лет работу в России зарубежным компаниям, которые не вернутся на российской рынок до 1 мая текущего года, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»). Такая инициатива содержится в письме депутата на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое 18 марта приводит RT.
Об этом: В ГД предложили запретить работу ушедших из России иностранных компаний
Американская компания Omnicom Group, которая занимается маркетинговыми коммуникациями и рекламой, объявила о том, что прекращает свою деятельность на территории России. Об этом сообщается на сайте организации.
Читайте также: Omnicom прекращает деятельность в России
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) продолжит реализацию социально значимых проектов на территории своего присутствия — в Усть-Кутском районе. Об этом сказано на официальном сайте ИНК по итогам встречи генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марины Седых с представителями местной власти и общественных организаций, а также победителями гранатового конкурса ИНК.
«Стройка не останавливается ни на минуту, мы даже перешли на круглосуточный режим, чтобы быстрее все построить и достроить. Речи о выживании компании нет вообще, речь идет только о дальнейшей работе и развитии компании», — подчеркнула генеральный директор.
Читайте подробнее: Иркутская нефтяная компания продолжит крупный инвестпроект
Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в магазинах Владивостока и сделал вывод, что наценка на овощи, молоко, мясо, яйца по программе «Приморское — лучшее!» не превышает 15%.
Об этом: Власти Приморья заявили, что наценка на продукты питания не выше 15%
Ситуация на Украине затронет весь мир, полагает госсекретарь США Энтони Блинкен. Последствия этого кризиса уже ощущаются в росте цен на продовольствие, заявил он 17 марта на пресс-конференции.
«Это серьёзные проблемы, которые мировому сообществу нужно срочно решить», — подчеркнул Блинкен.
Об этом: Блинкен прогнозирует влияние ситуации на Украине на весь мир
Власти Египта отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Читайте подробнее: Египет отменил штрафы для туристов из РФ за просрочку безвиза
В Еврейской автономии увеличат количество семей, которые получают поддержку государства. В том числе выплаты будут перечислять семьям студентов.
Об этом: В Еврейской АО упростили порядок начисления социальных выплат семьям
Российское правительство намерено направить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Деньги планируется выделить из федерального бюджета, пишет 18 марта газета «Известия».
Издание ссылается на рабочую версию плана правительства по поддержке экономики РФ в условиях санкций. На выплаты семьям с невысокими доходами, имеющим детей в возрасте от восьми до 16 лет, пойдут 363 млрд рублей.
Ещё 173 млрд рублей пойдут на стимулирование рынка труда, в том числе 94 млрд рублей выплатят в качестве пособий по безработице.
Об этом: Правительство России выделит на соцподдержку граждан 546 млрд рублей
Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на объявленный ранее правительством нейтралитет. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), размещённом на сайте организации.
Читайте также: В оппозиции Молдавии призвали правительство не тягаться с Россией
Евросоюз зависит от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Это чётко показала спецоперация России на Украине. Беспокойство по этому поводу в обращении к Еврокомиссии высказал европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен.
Подробности в материале: В Европарламенте обеспокоились зависимостью ЕС от импорта из России
Продовольственная безопасность Петербурга находится на высоком уровне, в городе имеются запасы продовольствия, с российскими поставщиками налажены надежные связи. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Читайте также: Беглов сообщил о наличии запасов хлеба и других продуктов в Петербурге
Депутаты «Единой России» подготовили поправки об уголовном и административном наказании за производство и распространение фейков об органах госвласти, действующих за рубежом, в том числе участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Читайте также: ЕР подготовила поправки о санкциях за фейки об органах госвласти за рубежом
В России резко вырос спрос на презервативы, их скупают в ожидании дальнейшего роста цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group.
Глава ассоциации строительной индустрии Германии (HDB) Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине.
Подробности в материале: В ФРГ предупредили о возможном дефиците строительных материалов
Власти Тюменской области совместно с застройщиками социальных объектов решают вопрос изменения госконтрактов и импортозамещения. Об этом сообщает Главное строительное управление региона.
«У нас уже появилась возможность вносить изменения в стоимость контрактов, чтобы подрядчики могли без проблем достроить все социальные объекты. Сроки госэкспертизы по изменению цены контракта значительно сокращены — до двух недель», — пояснил директор управления капитального строительства Фанур Гимаев.
Кроме того, идёт работа по импортозамещению строительных материалов и оборудования на отечественные аналоги. Вопросы замены импорта и поддержки строительной отрасли будут рассмотрены на площадках III Градостроительного форума, который пройдёт в Тюмени с 22 по 24 марта 2022 года.
Об этом: Тюменским застройщикам изменят госконтракты и помогут с импортозамещением
18 марта министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн объявила, что правительство ее страны включило в санкционный список еще одиннадцать банков России. Более того, по словам министра, уже 80% активов российского банковского сектора находятся под ограничениями, наложенными Австралией, передает новостной портал News.com.au.
В Иркутской области на поддержку производителей хлеба будет направлено 49,3 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона.
«Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия принято решение о предоставлении поддержки производителям хлеба в размере 49,3 млн рублей. Это позволит компенсировать часть их затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании регионального штаба по стабилизации экономики.
Об этом: Власти Приангарья поддержат рублём производителей хлеба
На места западных компаний, покидающих рынок Санкт-Петербурга, могут прийти бизнесмены из восточных стран. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Подробности в материале: Партнёры с Востока могут заменить уходящие из Петербурга западные компании
243 беженца из Луганской и Донецкой Народных Республик находятся в специально организованных пунктах временного размещения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
17 марта полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округ Игорь Комаров и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели совещание с главами регионов округа, на котором обсудили вопросы размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.
Об этом: В Самарской области рассказали о работе по размещению беженцев из Донбасса
В Новосибирской области объёмы строительства и ремонта дорог будут выполнены, несмотря на санкции. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Подробности в материале: Санкции не скажутся на объёмах строительства и ремонта дорог — власти
Счета представительства «Аэрофлота» заблокированы в Румынии, сообщается в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial.
Подробности в материале: В Румынии заблокировали счета представительства «Аэрофлота»
В целом лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.
Читайте подробнее: Недостаток лекарств в аптечной сети продлится недолго — Росздравнадзор
Как сохранение ключевой ставки на уровне 20%, так и ее повышение являются деструктивными решениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: В Госдуме сохранение ключевой ставки и повышение назвали деструктивным
Вопрос легализации в России параллельного импорта обсудили в ходе встречи глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы ФАС, легализация параллельного импорта в условиях антироссийских ограничений позволит увеличить число хозяйствующих субъектов, которые поставляют товары в Россию.
«Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — пояснил Шаскольский.
Подробности в материале: ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельных поставок в Россию
Производители и дистрибьюторы лекарств в России не видят значительных проблем в возможности осуществлять поставки препаратов. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.
Подробности в материале: «Проблем не видят» — в Росздравнадзоре о производстве лекарств в РФ
Отсутствующие в аптеках лекарства скоро поступят в аптечную сеть, заявили 18 марта в Росздравнадзоре.
Читайте также: Росздравнадзор заверил в отсутствии проблем с поставками лекарств
В Приморье резко увеличились цены на офисную бумагу. В магазинах её моментально раскупили? и теперь в одни руки отпускают только одну пачку бумаги.
Читайте также: В Приморье после подорожания с прилавков магазинов пропала офисная бумага
Российские птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, сообщает «Коммерсантъ».
Читайте подробнее: «Ъ»: птицефабрики предупреждают ретейлеров о повышении цен на яйца
Производители яиц в Кемеровской области обеспечивают бесперебойный выпуск продукции. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Читайте также: Кузбасс обеспечен куриным яйцом — минсельхоз
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает неверной позицию представителей «Единой России», которые утверждают, что выход РФ из Совета Европы не влияет на вопрос о возвращении смертной казни, так как мораторий одобрен Конституционным судом и является бессрочным, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.
Читайте подробнее: Миронов назвал фейком, что выход из СЕ не влияет на вопрос о смертной казни
Работникам сфер образования, здравоохранения и культуры в Якутии увеличат заработную плату с 1 апреля.
Читайте также: Бюджетникам Якутии с апреля повысят зарплаты
Крупнейшие торговые сети Китая запланировали заключение контрактов с российскими поставщиками, сообщает Российский экспортный центр.
Читайте также: Торговые сети Китая планируют крупные сделки с поставщиками из РФ
Власти Воронежской области уверены в жизнеспособности воронежского шинного завода в случае ухода с российского рынка концерна Pirelli. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об этом: «Панических настроений нет» — губернатор о заводе Pirelli в Воронеже
Алтайский край. Сложнее, чем сейчас, никогда не было, даже в пресловутые лихие 90-е: ситуация с сырьем близка к катастрофической, считает директор «Новоалтайского хлебозавода» Сергей Гатилов.
По его словам, оптовые цены на сахар молниеносно выросли на 50%, до 85 рублей, маргарин и того больше — со 100 рублей до 220 рублей за килограмм. Мука тоже не отстает — прирост за первую неделю марта составил 20%.
Чтобы сохранить коллектив и не допустить на предприятии паники, на «Новоалтайском хлебокомбинате» взяли кредит на выплату заработной платы. Но оборотных средств критически не хватает — закупать сырье приходится с предоплатой, а реализация хлеба идет с отсрочкой платежей. Таково условие торговых сетей. Вот и пришлось предприятию в начале марта известить контрагентов о повышении цен на хлебобулочную продукцию по разным позициям до 20%, на кондитерские изделия — до 40%.
Читайте подробнее: В хлеборобом Алтайском крае стремительно дорожает хлеб. Власти молчат
Руководство Уфы пока не ощутило снижения доходов городского бюджета. Об этом 18 марта сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на брифинге.
Он напомнил, что основой экономики Уфы является промышленный комплекс, который объединил 122 крупных и средних предприятия. При этом главными отраслями являются машиностроение, производство нефтепродуктов и химическая промышленность.
Читайте также: Мэр Уфы сообщил об экономической ситуации в городе
Возможное введение ЕС эмбарго на импорт нефти и газа из России вызовет экономические потрясения по всей Европе и нанесет Великобритании ущерб в размере £70 млрд (более $92 млрд). Об этом сообщает газета Financial Times.
Подробности в материале: FT: отказ от углеводородов РФ нанесет экономике Британии ущерб в $92 млрд
Западным новостным агентствам, телеканалам, социальным сетям, которые прекратили свою деятельность в России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, в том числе из-за страха быть наказанными за публикацию недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил России и антироссийскую пропаганду, будет сложно вернуться обратно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Подробности в материале: Медведев заявил о существенном сокращении аудитории западных медиа в России
На Сахалине за справки, которые раньше выдавали бесплатно, теперь придётся платить. Это связанно с подорожанием офисной бумаги.
Подробности в материале: На Сахалине из-за подорожания офисной бумаги справки станут платными
Переназначением Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ президент России Владимир Путин снял вопрос лояльности себе и государству, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.
Читайте подробнее: Делягин назвал переназначение Набиуллиной Хасавюртом
В Новосибирской области на складах и элеваторах находится ещё более 1,5 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
«Свыше 500 тысяч тонн из этого объёма — это излишки, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, и их необходимо реализовать в другие субъекты РФ и за рубеж», — уточнил Лещенко.
Об этом: Экспортёры Сибири должны быть в особом положении — новосибирский минсельхоз
В результате резкого роста цен на бензин в США после отказа Вашингтона от покупки российских энергоносителей в стране наблюдается волна воровства бензина. Об этом 18 марта сообщает телеканал ABC News.
Читайте подробнее: Жители США начали воровать бензин из-за антироссийских санкций — ABC News
Возможность замены иностранных подрядчиков прорабатывается в аэропорту Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в Главгосэкспертизе России.
Читайте также: В брянском аэропорту из-за санкций готовы заменить иностранных подрядчиков
Задержек в процессе проведения таможенных операций на таможенных постах не наблюдается ни в одном из регионов. Об этом сообщил начальник Самарской таможни Владимир Данченков на встрече с участниками внешнеэкономической деятельности из Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей.
На встрече присутствовали 35 предпринимателей из этих субъектов Российской Федерации.
Читайте подробнее: В Самаре заявили об отсутствии задержек при проведении таможенных операций
Производителей из стран Запада, включая в области фармацевтики, которые уходят с российского рынка, могут заменить на нем компании из Индии. Об этом 18 марта заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Уходящие из России фирмы могут заменить индийские компании — посол РФ
Производители лекарств в России обеспечены сырьём практически на год. Об этом 18 марта в интервью телеканалу «Россия 24» заявила руководитель РосздравнадзораАлла Самойлова.
Читайте подробнее: Производители лекарств в РФ обеспечены сырьём почти на год — Росздравнадзор
В связи с анонсированными российским правительством мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях антироссийских санкций, юрист Марина Синюкова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о некоторых особенностях кредитных каникул.
Подробности в материале: Юрист рассказала, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
Посевная кампания в Молдавии в нынешнем году находится под угрозой срыва из-за подорожания удобрений и топлива в результате введения Западом антироссийских санкций. Об этом 18 марта сообщает телеканал «Мир».
Об этом: В Молдавии из-за санкций под угрозой оказалась посевная кампания
Власти Таджикистана для смягчения неблагоприятных последствий, вызванных санкциями против России, приступили к разработке антикризисного плана. Об этом, как сообщает 18 марта «Азия Плюс», заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Озан Севимли.
Читайте подробнее: В Таджикистане сообщили о разработке антикризисного плана
Около тысячи вагонов с продуктами отправлены в Якутию. Об этом заявил 18 марта на брифинге вице-премьер правительства республики Михаил Никифоров.
Подробности в материале: Запасы продовольствия завозят в Якутию
Западные страны будут и далее наращивать антироссийские санкции, однако Россия к этому уже привыкла. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Запад будет наращивать антироссийские санкции
Санкционное давление западных стран против России будет продолжаться, заявил 18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Запад будет наращивать санкции против России
С января 2023 года ПАО «КамАЗ» планирует приступить к сборке грузовых автомобилей без участия иностранных партнеров. Ожидается, что начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим. Как отметил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.
Читайте также: На «КамАЗе» приступят к сборке грузовиков без участия зарубежных компаний
Российская Федерация не будет «брать под козырёк» перед Соединёнными Штатами Америки. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров заявил, что РФ не будет брать перед США «под козырёк»
В сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров: у России больше нет иллюзий в отношении стран Запада
Западные страны, в том числе посредством санкций, прилагают все усилия для того, чтобы положить конец развитию России. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Запад стремится положить конец развитию России — Лавров
Сбербанк ограничил переводы физических лиц в пяти валютах на фоне введенных западными странами санкций. Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
Читайте подробнее: Сбер ограничил переводы физлиц в пяти валютах
Западные страны ввели против России более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров назвал число введенных против России индивидуальных санкций
План мероприятий по ситуации в экономике и социальной сфере сформирован в Амурской области. Он состоит из четырёх разделов.
Читайте подробнее: В Приамурье взяли под контроль системообразующие предприятия
Пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью намерены отправить в Донбасс из Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что грузовики с продуктами от аграриев региона, стройматериалами и предметами первой необходимости отправятся в Донбасс 18 марта с площади Куйбышева в Самаре.
Подробности в материале: Из Самары в Донбасс отправят еще пять грузовиков с гуманитарной помощью
Включить в перечень системообразующих организаций российской экономики Елатомский приборный завод предлагают власти Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: Приборный завод под Рязанью предлагают включить в число системообразующих
Заявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина являются личными оскорблениями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента. Эти заявления уже ежедневно президент США делает», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков рассказал про признаки деменции у Байдена
Если знать фактическую информацию о положении с продуктами в России, то можно понять, что закупать продукты впрок нет необходимости. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто, если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил об отсутствии необходимости скупки сахара и гречки
Ажиотажный спрос на сахар и другие продовольственные товары носит эмоциональный характер, заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Власти Соединенных Штатов стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров заявил о стремлении США к однополярному миру
Вечером в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 18 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин и Макрон вечером 18 марта проведут телефонный разговор — Песков
В период с 4 по 11 марта в Татарии существенно подорожали помидоры, цена за 1 кг составляет 199,88 рубля (+12,53%), сахар — на 10,76% (64,15 руб./кг), цена на бананы за неделю выросла на 8,42% и составила 100,83 рубля за кг. Подешевели за неделю сосиски, хлеб и булочные изделия, конфеты и молоко.
Читайте также: В Татарии подорожали помидоры и сахар, подешевели сосиски и молоко
Президент России Владимир Путин регулярно общается с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и высоко оценивает ее работу, а потому ее выдвижение на этот пост в третий раз является логическим продолжением этого. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Путин высоко оценивает работу Набиуллиной — Песков
В Дагестане окажут поддержку аэропорту Махачкалы, который оказался в непростой ситуации из-за сокращения числа рейсов. Власти рассмотрят возможность субсидирования выпадающих доходов авиагавани. Такое решение принято в ходе заседания Совета безопасности РД, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов.
Об этом: Власти Дагестана помогут субсидиями аэропорту Махачкалы
Местные производители готовы заменить в Эстонии большую часть снятых с продажи российских и белорусских товаров, и повода для покупательской паники нет, сообщается в пресс-релизе Союза пищевой промышленности Эстонии.
«Решение торговых сетей прекратить продажу российских и белорусских продуктов побудило потребителей скупать не только соль и соду, но и другие товары для пополнения домашних запасов в страхе перед дефицитом и ростом цен», — признала руководитель союза Сирье Потисепп.
Читайте подробнее: В Эстонии верят, что найдут замену товарам из РФ и Белоруссии
Позиции по вопросу государственной монополии на сахар у Кремля нет, ажиотаж вокруг сахара связан с эмоциями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.
Об этом: Песков: позиции насчёт госмонополии на сахар в Кремле нет
Российские торговые сети не сталкиваются с проблемой недостатка поставок. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.
Подробности в материале: Поставки продуктов в торговые сети идут бесперебойно — Патрушев
Российские производители уже научились работать в условиях ажиотажного спроса. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Армении в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Читайте также: МВФ резко ухудшил прогноз экономического роста Армении в 2022 году
Цены на продукты неизбежно будут расти. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.
Читайте подробнее: «Инфляционных рисков исключать нельзя» — Патрушев о ценах на продукты
В Югре за сутки на 18 марта госпитализировали 35 больных с COVID-19, 1552 человека выписаны по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре выявлено 414 новых случаев заражения коронавирусом, на 82 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Сургут — 42.
Об этом: В Югре за сутки госпитализировали 35 пациентов с коронавирусом
В России отгрузки сахара идут без перебоев, сообщили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Подробности в материале: Минсельхоз заявил об отсутствии сбоев в отгрузках сахара
Россия сможет обеспечить спрос на сахар как внутри страны, так и за её пределами у партнёров по ЕАЭС. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.
Читайте также: Отгрузки сахара идут без перебоев — Патрушев
Гражданам России не следует бояться дефицита продуктов питания, заявили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ.
Подробности в материале: Аграрии обеспечат Россию продовольствием, заверили в Минсельхозе
В Саратовской области за неделю (4−11 марта) помидоры подорожали на 20,48%, соль — на 10,46%, более чем на 10% — консервы овощные для детского питания, рис — на 8,73%, цена на морковь выросла на 6,69%, на сахар-песок — на 6,39%. Килограмм сахара в саратовских магазинах стоит около 63 рублей, соль реализуется по 12,88 руб./кг, рис — 78,83 руб./кг, помидоры обойдутся в 214,84 рубля за 1 кг.
Подешевели огурцы, куры, вареная колбаса, мороженая рыба, хлеб и хлебобулочные изделия.
Об этом: В Саратовской области стремительно дорожают овощи и крупы
Странам ЕАЭС необходимо обеспечить синхронизацию торговли. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Об этом: Решетников: ЕАЭС подготовил пакет мер по экономической стабилизации
Фракция СРЗП в Госдуме не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Об этом: Миронов: последствия назначения Набиуллиной перекроют эффект стабильности
В России начинается фаза масштабной структурной перестройки экономики, сообщает 18 марта Банк России.
Читайте подробнее: ЦБ объявил о начале масштабной перестройки экономики России
Доступ к торрент-трекеру RuTracker будет заблокирован для российских пользователей даже в том случае, если Роскомнадзор уберет его сайт из реестра запрещенных. Об этом 18 марта заявил представитель платформы.
Читайте также: RuTracker будет заблокирован для пользователей из России
Состояние российского рынка труда сейчас непростое, в том числе из-за оттока трудовых мигрантов и приостановки деятельности ряда зарубежных компаний. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 18 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
«Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы», — сказал Медведев.
Об этом: Медведев рассказал о «непростом состоянии» рынка труда
В России наступает период повышенной инфляции, сообщили 18 марта в Центральном банке Российской Федерации.
Читайте также: ЦБ РФ предупредил о наступлении периода повышенной инфляции
Американские нефтекомпании подверглись критике со стороны Белого дома за то, что, как считают в администрации США, в условиях растущего спроса внутри страны нецелесообразно используют прибыль. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, вместо того, чтобы наращивать добычу нефти и газа, они возвращают деньги акционерам и инвесторам.
Читайте также: Политика нефтегигантов США на фоне роста цен на бензин возмутила Белый дом
В ЕАЭС начнут проводить взаимные расчёты в рублях, а не иностранной валюте, что будет очень важно для России. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Читайте подробнее: Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях
Россия давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Читайте также: Патрушев: Россия обеспечивает себя всеми видами продовольствия
В полном объеме исполнены обязательства Минфина России по выплате купона по еврооблигациям на сумму $117,2 млн. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Минфин России исполнил обязательства по выплате купона по евробондам
Видеохостинг YouTube должен немедленно прекратить распространение угроз в адрес граждан России, заявили 18 марта в Роскомнадзоре.
Читайте подробнее: Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз
Еще одну колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправили из Башкирии. Об этом 18 марта сообщил заместитель председателя государственного собрания республики Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что грузовики двинулась в путь с площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау» во время митинга-концерта в Уфе «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса.
Читайте подробнее: Из Бакширии в Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предлагает блогерам не ограничиваться одной платформой для публикации видеороликов.
Об этом: В Госдуме блогерам рекомендуют рассмотреть альтернативы YouTube
Зарубежные компании, которые работают в Ростовской области, пока не заявляли о прекращении своей деятельности на Дону. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. По его словам, крупные компании потерпят большие убытки, если закроют свои производства в Ростовской области.
Об этом: Ростовский губернатор: «Зарубежные компании не хотят прекращать работу»
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Подробности в материале: В Москве приостановили работу 300 зарубежных компаний
Несмотря на антироссийские санкции, ситуация в экономике Ленинградской области стабильна, но нужно учесть все риски по работе компаний с иностранным капиталом. Об этом сообщил 18 марта на заседании межведомственного штаба по устойчивому развитию экономики региона губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Подробности в материале: Дрозденко: ситуация в экономике Ленобласти стабильна, но нужно учесть риски
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала программу правительства Польши по «дерусификации экономики».
Подробности в материале: Захарова прокомментировала польскую программу по «дерусификации экономики»
Генеральная прокуратура России проведёт прокурорские проверки по фактам незаконного повышения цен. Об этом 18 марта сообщили в ведомстве.
Об этом: Генпрокуратура РФ проверит факты незаконного повышения цен
Около 300 иностранных компаний приостановили свою деятельность в Москве. Об этом 18 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передаётТАСС.
Глава города отметил, что всего на территории Москвы ведут деятельность несколько тысяч иностранных компаний. Тем не менее уход даже незначительной их части ставит город перед новыми вызовами.
Об этом: Работу в Москве приостановили около 300 иностранных компаний
Роста обращений в службу занятости в Москве нет, сообщили 18 марта в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Подробности в материале: В Москве не выявили роста обращений в службу занятости
Западные страны расширяют санкции против Белоруссии, чтобы не позволить Москве обойти антироссийские ограничения. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 марта во время поездки в Витебскую область.
«Вы же видите, что они нас включают в списки, чтобы Россия через Беларусь не обошла санкции, то есть за компанию», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Читайте подробнее: Лукашенко: Запад «за компанию» вводит санкции против Минска и Москвы
Государства — участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о переходе к расчётам в национальных валютах, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Подробности в материале: Страны ЕАЭС переходят на расчёты в рублях, заявил Решетников
Европарламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и государственных служащих из России и Белоруссии. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.
Читайте подробнее: Европарламент запретил доступ в свои здания российским дипломатам
Индийские компании закупили порядка 7 млн баррелей российской нефти марки Urals, сообщила 18 марта газета Business Standard, ссылаясь на источники.
Подробности в материале: Индия закупила у России 7 млн баррелей нефти
Грузия не имеет возможности нанести экономический вред России, присоединившись к новым санкциям, объявленным после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 19 марта заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Подробности в материале: Грузия не в состоянии навредить России — спикер Папуашвили
Дефицита средств барьерной контрацепции в России не ожидается. Такие прогнозы сделали в Минпромторге.
Читайте также: Минпромторг РФ исключил дефицит презервативов в России
700 млн рублей намерены направить Самарской области из средств федерального бюджета на поддержку занятости граждан, находящихся под риском увольнения. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что выделенные деньги намерены направить на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут остаться без работы. Кроме этого, средства из федерального бюджета направят на организацию оплачиваемых общественных работ для лиц, зарегистрированных в службе занятости.
Об этом: В Самарской области сообщили о поддержке занятости в регионе
В связи с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику власти Петербурга, скорее всего, временно откажутся от реализации новых дорогостоящих проектов. Однако все социальные и жизненно важные для города объекты, в том числе метро, будут строиться в соответствии с планами.
Об этом: В Петербурге откажутся от дорогостоящих проектов, но не от социальных
По фактам незаконного увеличения цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены в России будут проведены проверки. Об этом 18 марта сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Подробности в материале: Генпрокуратура РФ начала проверки резкого роста цен на продукты питания
В Калужской области на фоне ажиотажного спроса в ряде продуктовых магазинов наблюдается резкое уменьшение количества или отсутствие сахара. Об этом 18 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.
Читайте также: В калужских магазинах наблюдаются перебои с сахаром
Необоснованные действия прибалтийских стран по высылке десяти российских дипломатов получат ответ, написала 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
Читайте подробнее: Москва ответит на безосновательную высылку дипломатов из Прибалтики
Начались переговоры американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран общаются по видеосвязи.
Читайте подробнее: Стартовали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
Депутаты Госдумы будут направлять информацию о повышении цен прокурорам субъектов РФ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Главной целью спецоперации России на Украине является освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.
«Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
Банки неизбежно понесут существенные убытки из-за разницы между новой ключевой ставкой Центробанка и процентами по ранее выданным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова.
При этом эксперт обратила внимание на то, что банки не повышают ставки по ранее выданным займам. Из этого она сделала вывод, что правила работы кредитных учреждений скорректированы, однако они не ведут свою деятельность по законам дикого рынка.
Об этом: Экономист заявил о трансформации правил банковской системы России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Батуми, потребовал усилить режим антироссийских санкций, сообщает gov.ge.
Об этом: Премьер Польши Моравецкий требует ужесточить санкции против России
Торги на Московской бирже были приостановлены во избежание резких колебаний стоимости ценных бумаг. Об этом 18 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина анонсировала возобновление работы Московской биржи
Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» подписал 18 марта президент России Владимир Путин, сообщает 18 марта сайт Кремля.
Подробности в материале: Путин подписал указ о мерах стабилизации в сфере валютного регулирования
«YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня» — со ссылкой на неназванный источник сообщает РИА Новости.
Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил:
Депутаты Госдумы просят главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева предпринять ряд мер, направленных на сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия, в их числе — разрешить временную продажу хлеба без упаковки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщила зампред комитета Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).
Подробности в материале: Без упаковки: в Госдуме просят Патрушева помочь хлебопекам
Резкое ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта обусловлено ажиотажным спросом — в первую очередь на непродовольственные товары, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Об этом: Набиуллина объяснила резкое ускорение инфляции в России
«Россия, для которой верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой, не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника. Они очень долго и упорно к нему готовились. И мы решили организовать свои соревнования, открытые, для параолимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дороиг спорт и его ценности», — Владимир Путин.
Запасы продовольствия в России достаточны, цены на отдельные товары могут даже снизиться по мере охлаждения ажиотажного спроса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Подробности в материале: Набиуллина: цены на отдельные товары снизятся, когда пройдёт ажиотаж
Пакет инициатив, направленных на стимулирование спортивной индустрии, разработали депутаты комитета Госдумы по спорту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин (ЛДПР).
Читайте также: Пакет законопроектов о спортивной индустрии разработали в Госдуме
Жители Нижегородской области в соцсетях в последнее время жалуются на отсутствие в местных аптеках некоторых видов жизненно важных лекарств. Люди опасаются, что нехватка этих медикаментов может продлиться долго.
Региональное министерство здравоохранения пообещало решить проблему нехватки жизненно важных лекарственных препаратов до конца марта.
Читайте также: Нижегородский минздрав обещает ликвидировать дефицит лекарств к концу марта
Курсы доллара и евро выросли на пятничных торгах на Московской бирже после шести дней снижения. Тем не менее за неделю доллар подешевел на 8,25%, евро — на 5,15%.
Читайте подробнее: Доллар за неделю подешевел на 8,3%, евро — на 5,2%
Доведение ставки до 20% — правильное решение, мы подобное уже проходили в 2014 году. О чем еще говорят эксперты?
Читайте также: Ставка ЦБ РФ — 20%: а был ли выбор?
Надо более активно заниматься и освобождением нашего внутреннего рынка от продукции враждебных России стран, расчищая его для отечественных производителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 марта, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что Польша будет заниматься «дерусификацией» польской и европейской экономик, отказываясь в том числе от закупок нефти, газа и угля из России.
Об этом: На глупые угрозы Варшавы надо ответить кампанией «За польское ни копейки!»
США рассчитывают на перспективу отмены санкций против России в случае прекращения операции на Украине, заявили в Госдепартаменте.
Подробности в материале: США надеются снять санкции с России после разрешения украинского кризиса
Американские интернет-пользователи обсудили в Twitter концерт на Поклонной горе, приуроченный к годовщине возвращения Крыма в состав России.
Об этом: «Санкции объединили русских людей против Запада» — соцсети США
Евросоюз может ввести против России и новые санкции, заявил в пятницу, 18 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Дискуссия по этому поводу продолжается, отметил он.
Читайте подробнее: В Еврокомиссии рассказали о принципе отбора антироссийских санкций
Кризис на Украине и введенные ЕС санкции против России «значительно» повлияли на экономику самого Евросоюза, заявил в пятницу, 18 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Он отказался комментировать ранее представленную экспертную оценку (рост ВВП ЕС сократится на 1,4%, или на треть), отметив, что для таких оценок еще слишком рано.
Читайте подробнее: Еврокомиссия признала значительный вред антироссийских санкций
Почти 47% граждан Италии считают, что усиливать санкции против России, в том числе прекращая закупки нефти и газа, не следует, таковы данные опроса Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 18 марта.
В числе этих граждан — 28,3% итальянцев, которые полагают, что и те санкции, что уже были введены против России, чрезмерны.
Читайте подробнее: Половина итальянцев высказалась против ужесточения антироссийских санкций
Последствия экономических санкций, которые против Российской Федерации незаконно ввели США и ЕС, уже в полной мере ощутили на себе сербские частные предприниматели, особенно владельцы частных АЗС, которых в Сербии довольно много. Об этом ИА REGNUM рассказал один из владельцев АЗС, который пожелал остаться анонимным.
Читайте также: Антироссийские санкции ударили по частным предпринимателям в Сербии
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