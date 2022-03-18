Тюмень, , 07:45 — REGNUM Ансамбль «Зори Тюмени» станцевал в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Коллектив присоединился к масштабному Всероссийскому флешмобу #Россия_ Мы, сообщается в тюменских группах социальной сети «ВКонтакте».

Цитата видеоролика с записью танца. Буква Z Vk.com/tyumenactiv

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В танце использована буква Z, которую российские солдаты размещают на своей военной технике.

Участники хореографического флэшмоба, выразив в танце поддержку российской армии, передали эстафету Новосибирской и Кемеровской областям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области. За несколько дней эстафета обошла более 30 регионов.

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