Москва, 18 марта 2022, 07:44 — REGNUM Соединенные Штаты сначала забрали к себе японских военных преступников, разрабатывавших биологическое оружие, а потом начали их наработки развивать на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Политолог отметил, что Советский Союз очень мягко относился к японским военнопленными, которые принимали участие в разработки бактериологического оружия, и пытались как можно скорее отправить их в Японию. И генералы эти, которые занимались разработками этого оружия говорили, что у них нет претензий к русским.
По его словам, Форт Детрик был еще мощнее, чем сеть фон Брауна, и вокруг него пошли создаваться центры к Каролине и других местах. Далее наиболее радикально настроенное американское военное сообщество начало сдавать своих же подельников.
Он также добавил, что с учетом того, что один центр исследований биологического оружия на Украине обошелся в $32 млн и с учетом того, что центр защиты пятого уровня, который требуется для разработок биологического оружия стоит $100 млн, фактически американцы на Украине делали незащищенные центры и работали там с сильнейшими патогенами.
И если все это дать в руки украинским нацистам, то они тут же все эти патогены применять против русских и собственного населения, поэтому Россия фактически стоит перед угрозой биологической войны.