Москва, 18 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты сначала забрали к себе японских военных преступников, разрабатывавших биологическое оружие, а потом начали их наработки развивать на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что Советский Союз очень мягко относился к японским военнопленными, которые принимали участие в разработки бактериологического оружия, и пытались как можно скорее отправить их в Японию. И генералы эти, которые занимались разработками этого оружия говорили, что у них нет претензий к русским.

«С этими японцами обращались мирно, и они были отправлены в Японию, оттуда взяты и прямо перевезены в Форт Детрик и другие места. Вся японская машина изуверского изобретения этих средств уничтожения людей, биологического оружия, вся оказалась в Америке целиком. И вот эти перевозы в Америку нацистов мы недооцениваем. Вернер фон Браун посеял там большое кубло нацистское в пределах Америки, когда начал заниматься ракетным оружием американским», — заявил Кургинян.

По его словам, Форт Детрик был еще мощнее, чем сеть фон Брауна, и вокруг него пошли создаваться центры к Каролине и других местах. Далее наиболее радикально настроенное американское военное сообщество начало сдавать своих же подельников.

«Оно сообщает, что Фаучи и другие занимались усилением функций, то есть созданием этого коронавируса. Они называют все фамилии, кто это делал. А китайцы говорят: «А с этого момента поподробнее, сволочи». Они там построили какие-то связи с китайцами (Ухань, между прочим, специфическое место, с точки зрения комсомольцев и всего прочего). Значит они это сделали», — добавил Кургинян.

Он также добавил, что с учетом того, что один центр исследований биологического оружия на Украине обошелся в $32 млн и с учетом того, что центр защиты пятого уровня, который требуется для разработок биологического оружия стоит $100 млн, фактически американцы на Украине делали незащищенные центры и работали там с сильнейшими патогенами.

«Что по этому поводу скажет американская машина. Они производили в некондиционных условиях эти патогены. Еще помнят коронавирус, и еще много тревоги по этому поводу в мире. И если сейчас ударить в эту болевую точку, это будет не безболезненно, именно поэтому они больше всего боятся этого разговора», — заключил эксперт.

И если все это дать в руки украинским нацистам, то они тут же все эти патогены применять против русских и собственного населения, поэтому Россия фактически стоит перед угрозой биологической войны.