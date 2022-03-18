Ташкент, 18 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Узбекистане с марта значительно сократился объём денежных переводов из России. Об этом 18 марта сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Денежные переводы

«В первой половине марта общий объем денежных переводов, отправленных в Узбекистан, значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Нурмуратов, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, однако пока сложно однозначно сказать, что снижение денежных переводов произошло только за счет падения рубля.

«Скорее всего, здесь большую роль играет высокий уровень неопределенности, влияющий на решения трудовых мигрантов отправлять деньги или нет», — подчеркнул глава ЦБ.