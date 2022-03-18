Пермь, , 07:43 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с Днем воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Permkrai.ru

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«Сегодня отмечается восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. На протяжении многих десятилетий Пермский край был тесно связан с крымской землей — в годы Великой Отечественной войны наши предки защищали Севастополь, на территорию региона были эвакуированы промышленные предприятия, которые продолжают работать. Сейчас мы продолжаем укреплять экономические, деловые и культурные связи с Республикой Крым и городом Севастополем», — сказал он.

Глава Прикамья также отметил, что сегодня пермяки всем сердцем переживают за жителей Донбасса, которые оказались в трудной ситуации. Им оказывают гуманитарную помощь. Регион готов принять беженцев.

«Спасибо всем неравнодушным жителям за отзывчивость и поддержку. Желаю крепкого здоровья, единства, мира и добра», — говорится в поздравлении.