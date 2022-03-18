Страсбург, Франция, , 07:43 — REGNUM Решение приостановить сотрудничество с Белоруссией принял комитет министров Совета Европы из-за позиции белорусских властей по специальной военной операции России на Украине. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе международной организации.

Флаг Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Минск лишается права участвовать во всех встречах, мероприятиях и частичных соглашениях Совета Европы, в том числе и в Венецианской комиссии. В организации утверждают, что указанный шаг не ущемляет прав республики как участницы международных конвенций.

Кроме того, Совет Европы приостановит «любое техническое сотрудничество» с Белоруссией. Вместе с тем в заявлении СЕ отмечается, что организация продолжит развивать отношения с «гражданским обществом» республики, а также с «белорусской оппозицией в изгнании».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы самораспуститься, поскольку без России структура утратит свой смысл и ее членам нечем будет заняться.