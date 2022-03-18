Челябинск, 18 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Из России в Казахстан с территории Челябинской области не выпустили 20 вагонов с сахаром. Об этом сообщает Челябинская таможня.

Ctu.customs.ru На таможне

Также на границе развернули два вагона с зерном и 13 грузовиков с иными товарами. За пределы страны не выехали телевизоры, электродвигатели, оргтехника и оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа. Всю продукцию отправили её отправителям.

Как сообщало ИА REGNUM, из России запрещено вывозить эти и некоторые другие товары. Запрет начал действовать на прошлой неделе.