Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновской области 18 марта состоится праздничный концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Основные торжества состоятся в Ульяновске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Власти отмечают, что с инициативой о проведении праздничного концерта выступило региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство». Главная концертная программа будет представлена на Соборной площади регионального центра. В праздничном мероприятии примут участие творческие коллективы Ульяновской области, представители молодёжных, патриотических и ветеранских общественных организаций.

В мэрии Ульяновска предупреждают, что 18 марта в центре города будет ограничено движение на ряде участков и парковка транспорта. Речь идёт об улице Кузнецова (от Спасской до площади Соборной), Театральной площади и проезде вдоль гостиницы «Советская»: на данных участках запрещается остановка транспортных средств.

Администрация приносит автовладельцам «извинения за доставленные неудобства» и просит выбирать «альтернативные маршруты движения».

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях Ульяновской области стартовали праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Как и в других регионах, ключевые события состоятся 18 марта, основные площадки празднования в Ульяновске — Соборная площадь и дворец культуры «Руслан. Также мероприятия проходят в учреждениях образования и культуры.

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